Gera . „Spielzeug made in GDR“ wird derzeit im Geraer Stadtmuseum gezeigt. Von Trucks und Autos über Eisenbahnen bis hin zu Puppen und Plüschtieren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reise von Gera direkt ins Spielzeugland

Das Stadtmuseum Gera lädt zu einer Führung durch die aktuelle Sonderausstellung: „Eisenbahn und Feuerwehr, Puppenherd und Teddybär – Spielzeug Made in GDR“ ein. Sie findet am Mittwoch, 18. Dezember, um 14 Uhr statt.

Sonni, Piko, Prefo: Altbekannte Marken aus DDR-Zeiten werden in Gera vorgestellt

Kinder lernen über das Spiel zunächst die Welt im Kleinen kennen, um sich im späteren Leben in unserer Gesellschaft zurecht zu finden. Doch nicht nur Kinder lassen sich von Spielzeug begeistern, sondern auch Erwachsene. Gerade beim Anblick von Puppen von Sonni, Eisenbahnen von Piko und Prefo oder Holzspielzeugen von Vero dürften sich viele Erwachsene an ihre Kindertage erinnern. Die Spielzeugindustrie war ein wichtiger Bestandteil der Planwirtschaft der DDR und entwickelte sich zu einem der größten Spielzeugexporteure der damaligen Zeit. Die Ausstellung stellt die vielseitigen Produkte der Spielwarenindustrie der DDR, die vor allem in den Zentren Sonneberg, Brandenburg und dem Erzgebirge hergestellt wurden, dar.

Zu bestaunen gibt es alles, was das Kinderherz begehrt. Von großen Trucks und Automobilen über Eisenbahnen und ferngesteuertem Spielzeug bis hin zu Puppen und Plüschtieren. Aber auch Besonderheiten wie das DDR-Monchichi oder einen sowjetischen Morsetelegrafen kann man unter die Lupe nehmen.