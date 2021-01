Remise der Osterburg wird herausgeputzt

Sven Lubos vom Weidaer Freibadteam arbeitet an der Decke der Remise. Zu sehen ist hier auch der freigelegte Tragwerksbalken.

Es ist die sprichwörtliche Tugend, die auf der Weidaer Osterburg aus der Not gemacht wird. Weil die Corona-Zwangspause die übliche saisonale Schließzeit verlängert, kann eine geplante Baumaßnahme an der Remise um weitere notwendige Arbeiten erweitert werden, für die sonst wohl keine Zeit gewesen wäre. Konkret geht es um den Austausch der Fenster zur Burghofseite, die so gleich mit der Renovierung des großen Ausstellungsraums für die Jahresausstellungen verbunden werden kann.