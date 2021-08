Rentnerin in Gera mit dreister Masche bestohlen – 19-Jährige geschlagen und verletzt

Gera. An einer Straßenbahnhaltestelle haben zwei Unbekannte in Gera eine 78-Jährige bestohlen. Dabei setzten sie eine dreiste Diebstahlsmasche ein. Zudem sucht die Polizei zu einer Körperverletzung nach Zeugen.

Nach zwei dreisten Dieben wird seit Dienstagnachmittag in Gera gefahndet. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die beiden Unbekannten gegen 14.45 Uhr an der Zentralen Umsteigestelle in der Heinrichstraße in Gera aufgehalten und dort einer 78-Jährigen beim Einsteigen in die Straßenbahn (in Richtung Gera-Bieblach) geholfen. Offensichtlich war dies jedoch nur ein Vorwand. Denn während der Hilfeleistung stahlen sie das Portemonnaie der alten Dame aus deren Handtasche und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Erst im Nachgang bemerkte die Seniorin den Diebstahl. Aufmerksame Passanten informierten daraufhin die Polizei und kümmerten sich um die 78-Jährige, für die zusätzlich ein Rettungswagen gerufen worden sei.

Trotz sofortiger Fahndung konnten nach die flüchtigen Diebe nicht gestellt werden. Die Geraer Polizei sucht daher nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können. Die Unbekannten waren mit Jeans, einer mit einem weißen Hemd und der andere mit einem blauen Hemd bekleidet. Beide trugen eine Sonnenbrille mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden.

Zwei 19-Jährige geschlagen und verletzt

Bei einem Streit sind in Gera in der Nacht zum Mittwoch zwei junge Männer aus einer Personengruppe heraus angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei waren die beiden 19-Jährigen gegen 0.20 Uhr auf dem Weg zwischen der Humboldtstraße und der Greizer Straße, als sie auf eine Gruppe von sechs Personen traf. Alle Beteiligten gerieten anschließend in Streit, wobei zwei Personen aus der Gruppe auf die 19-Jährigen einschlugen.

Die Personengruppe entfernte sich danach in unbekannte Richtung und konnte trotz polizeilicher Fahndung nicht gestellt werden. Die beiden jungen Männer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Personengruppe geben können.

