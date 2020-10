Was tut sich hinterm Bauzaun? Gustav Tiller aus Jena ist neugierig. Im Restaurant Ambiente in der Schloßstraße wird derzeit repariert und umgebaut.

Nach der Corona-Zwangspause eröffnete das Restaurant Ambiente in der Schloßstraße am 15. Mai nicht wieder. Später rutschten Tische vom Podium auf dessen Freifläche. Seit August laufen Bauarbeiten im Objekt. Jetzt ist die Zeit reif, zu erklären, was hier geplant ist.