Gera-Frankenthal. Erst sah es nicht nach einer Zukunft für den Kindergarten in Gera-Frankenthal aus. Jetzt macht die Sanierung Fortschritte.

Rettungsrutsche am Kindergarten Frankenthal montiert

Mit dem Einbau einer Rettungsrutsche Ende Februar in der Frankenthaler Kindertagesstätte „Am Zauberwald“ gibt es den zweiten Fluchtweg. Damit sei ein großer Teil der Brandschutzauflagen für den Weiterbetrieb umgesetzt. Darüber informiert die Volkssolidarität als Träger der Kindereinrichtung.

Ortsteilrat Westvororte half bei der Abwendung der Schließung

Die Rutsche helfe im Ernstfall, dass Kinder und Erzieher aus der unteren Etage evakuiert werden können. Bereits im Dezember war am Gebäude eine Feuertreppe für die oberen Etagen installiert worden. Im Juni 2019 hatte der Vorstand der Volkssolidarität die Sanierung des Gebäudes beschlossen. Auf Drängen der Eltern und ihrer Unterstützer, unter anderem im Ortsteilrat. „Ohne unser Öffentlichmachen wäre der Plan der Schließung einfach durchgegangen“, sagte im November 2019 Ortsteilbürgermeister Erik Buchholz. Im Februar 2019 waren zum zweiten Mal nach 2016 Schließungspläne laut geworden. 15 Jahre lang hatte der Träger nicht ins Objekt investiert.

Neue Brandmeldesysteme werden eingebaut

Jetzt würden die Sanierungsarbeiten auf vollen Touren laufen. „Momentan werden Elektrik und Brandmeldesysteme auf den neuesten Stand gebracht“, berichtet Leiterin Sandra Walter. „Der Umbau im laufenden Betrieb bringt die eine oder andere unerwartete Schwierigkeit mit sich. Aber im guten Zusammenspiel von unserem Team, Handwerkern und Baufirmen gelingt es uns, die Belastung für die Kleinen gering zu halten“, so Frau Walter weiter. Für 33 Kinder reicht aktuell die Kapazität, nach den Arbeiten könnten hier 53 Mädchen und Jungen betreut werden.

Besonders herausheben wolle sie die zuständige Architektin Martina Hellfritzsch, die den gesteckten Zeitplan immer im Blick habe und der bei allen Problemen in dem betagten Gebäude nie der Überblick verloren ginge. Ein großes Dankeschön des Kindertagesstättenteams um Sandra Walter geht an die beteiligten Firmen aus Gera, Berga und Döbeln und an die unermüdlichen Hausmeister, „allen voran Benjamin Volkmer“, heißt es.