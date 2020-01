Rex Simplex, Baujahr 1902. Das Auto wurde in Ronneburg gebaut. Weltweit gäbe es nur noch drei Stück. Ein Fahrzeug steht bei Leipzig. Die Stadt will es erwerben.

Rex Simplex soll nach Ronneburg zurück

Das inzwischen über 5000 Einwohner zählende Ronneburg war nicht nur als Bäder- und Bergarbeiterstadt bekannt. Es schrieb sogar Automobilgeschichte. Auf dem Gelände der heutigen Bogenbinderhalle in der Bahnhofstraße wurde bis 1918 der legendäre Rex Simplex vom Unternehmen Deutsche Automobil-Industrie Hering & Richard OHG gebaut. Schnell hatte sich damals die Marke im Markt etabliert. Die Hersteller überließen nichts dem Zufall. Sie organisierten Fernfahrten durch Europa oder zu besonderen Anlässen Corsos. Heute soll es weltweit nur noch drei Rex Simplex geben, vermuten Experten. Eines dieser Fahrzeuge steht bei Leipzig. Nun soll es zurück. Der ehemalige Bürgermeister Manfred Böhme habe vor Jahren, nämlich 1997, die Weichen gestellt, erzählt Stadtrat Jens Meyer (FDP). „Er fragte beim damaligen Besitzer an, ob er den Rex Simple an die Stadt veräußern würde.“ Diese Auto wurde 1902 gebaut. Ein Angebot von 50.000 Mark stand. Viel Zeit verging seitdem.

Anfang letzten Jahres meldete sich plötzlich der jetzige Eigentümer aus Schkeuditz. Jürgen Thiem bezog sich auf das wieder aufgetauchte Schreiben von Böhme und bot der Stadt an, das Fahrzeug zu erwerben. Preis nun: 50.000 Euro. Viel Geld. Im Sommer 2019 schauten sich Bürgermeisterin Kriemhild Leutloff (CDU), Stadträte und ein Sachverständiger den Rex Simplex vor Ort an. „Das Auto ist nicht mehr hundert Prozent original. Das zeigt zum Beispiel der Kühlkreislauf. Motor und Fahrwerk wurden fachmännisch instandgesetzt. Der Allgemeinzustand des Wagens ist gut“, urteilt Falk Scherf aus Schwaara, der in seinem Kfz-Betrieb vorwiegend Oldtimer aus der Vorkriegszeitrestauriert. Autobau gehörtzur Geschichte der Stadt „Nachdem Begutachten vor Ort und einigen Diskussionen beschloss der Stadtrat einen der letzten noch existierenden Rex Simplex zu kaufen. Das Geld für den Erwerb wird in den Haushalt 2020 unter Vorbehalt eines Nutzungskonzeptes eingestellt, heißt es im Stadtratsbeschluss von September“, berichtet Jens Meyer. Anfang April dieses Jahres wird das Konzept dem Stadtrat vorliegen, verspricht er. Fahrbereit, angemeldet soll der Oldtimer und künftig in einem abgegrenzten Bereich eines Ronneburger Autohauses für alle zu sehen sein. Dafür wurden bereits die Weichen gestellt. Die Gruppe der Enthusiasten könnte sich vorstellen, den Rex Simplex zum traditionellen Traktortreffen in der Neuen Landschaft oder zum Stadtfest den Besuchern vorzustellen. Unternehmen und Bürgerwerden um Hilfe gebeten „Um den Haushalt nicht so arg zu belasten, bitten wir Bürger und Unternehmen zu Spenden“, sagt Meyer. Ein Grobsdorfer Unternehmer habe sich schon bereiterklärt die Wartung und Pflege zu übernehmen. Meyer selbst will 1000 Euro geben. Auch viele andere möchten helfen, weiß er. „Das Auto ist doch ein Teil Ronneburger Geschichte. Es gehört hierher.“ Weil bis zum Erwerb noch nicht alle Hürden genommen sind, habe die Stadt den Kauf reservieren lassen, fügt Jens Meyer hinzu. Ansprechpartner für den Rex Simplex ist das Sekretariat der Stadtverwaltung. Telefon: 036602 / 53613, E-Mail stadt@ronneburg.de