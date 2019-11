Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Riese steht auf dem Märchenmarkt in Gera

Seit einigen Tagen werden die Figuren für den Märchenmarkt im Geraer Stadtzentrum aufgebaut. 15 Märchenszenen sind zwischen Markt, Johannisstraße, Schloßstraße und Museumsplatz in liebevoll gestaltetem Ambiente zu sehen. Die Bilder bestehen aus insgesamt 38 Figuren. Der fünf Meter große Riese wurde am Dienstag auf dem Markt mit Hilfe von Kran und Hebebühne aufgestellt. Am Donnerstag (28.11.2019) 17.00 Uhr wird der Geraer Märchenmarkt eröffnet. An insgesamt 90 festlich geschmückten Ständen bieten Händler ihre Waren und Dienstleistungen an.