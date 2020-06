Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rinder mit Steinen beworfen und Besitzer beleidigt - Randalierer und Schmierer

An Haltestelle randaliert

Am Freitag gegen 22.30 Uhr wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Glasscheibe an der Haltestelle Heinrichstraße / Südbahnhof komplett zerstörten und das Display des Fahrkartenautomaten beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt zu den Sachbeschädigungen und sucht Zeugen zur Tat und Hinweise, welche zur Identifizierung der Täter beitragen können. Diese richten Sie bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290.

Highland-Rinder mit Steinen beworfen und Besitzer beleidigt

Am Freitag gegen 19 Uhr sollen drei Jugendliche in Gera-Milbitz mit Steinen nach Tieren geworfen haben. Bei den Tieren handelt es sich um Highland-Rinder, welche sich in einem umzäunten Flurstück befanden. Zuvor hatten die Jugendlichen den Weidezaun beschädigt. Als der Besitzer der Rinder dies bemerkte und sich in die Situation einmischte, sollen die Kinder oder Jugendliche diesen aggressiv beschimpft und beleidigt haben.

Einer der unbekannten Jugendlichen, welcher in Begleitung eines Mädchens und einer weiteren Person war, kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 14 Jahre alt,

175-180 cm groß,

schlank, glatte dunkle Haare,

mehrere Leberflecken im Gesicht.

Alle unbekannten Jugendlichen trugen eine schwarze Hose und ein schwarzes Shirt und sprachen deutsch mit leichtem Dialekt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, sowie Personen, welche Hinweise zur Identität der jugendlichen geben können. Diese Hinweise richten Sie bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365/8290.

Schmierereien - Hubwagen in die Elster geworfen

Mehrere Unbekannte wurden am Montag gegen 17.15 Uhr dabei beobachtet, wie diese an der Spielwiese ein Karussell, einen Stromkasten, Pflastersteine und das Geländer mit Farbe besprühten. Vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Personen mit der Straßenbahn.

Unbekannte entwendeten zudem am Montagnachmittag von einem Kiosk an der Spielwiese einen Hubwagen. Dieser musste von der Feuerwehr aus der Elster geborgen werden. Die Polizei sucht Zeugen zur Tat und den Tätern.

Hinweise richten Zeugen bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290.

Auf dem Kleinkraftrad mit 1,3 Promille gestoppt

Am Montag gegen 22.40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Turnerstraße in Berga den 37-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Dabei stellten sie fest, dass er unter Alkohol und Drogen stand. Die Tests ergaben 1,31 Promille und reagierten positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In Pkw eingebrochen

Unbekannte brachen in einen Pkw in Ronneburg ein und entwendeten aus diesem diverse Dokumente, zwei Brillen und etwas Bargeld. Der Renault stand zwischen Montag, gegen 15.30 Uhr, und Dienstag, 23. Juni, gegen 7:20 Uhr, auf dem Kirchplatz. Tathinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0365-8290 entgegen.