Riskante Autofahrer - Beschmierte Wände - Aufgebrochene Keller

Riskantes Überholmanöver

Am Mittwoch kam es auf der L1362 zu einem gefährlichen Überholvorgang. Wie die Polizei informierte, fuhr ein Honda-Fahrer Richtung Gera/Beerweinschenke und setzte gegen 16 Uhr trotz Gegenverkehrs im Kurvenbereich der sogenannten „Naulitzer Senke“ zum Überholen an. Die entgegenkommenden Autofahrer bremsten rechtzeitig stark genug, so dass es nicht zum Unfall kam. Der Hondafahrer fuhr weiter Richtung Gera. Die Polizei sucht nun sowohl den Fahrer des Hondas, als auch den Autofahrer, der vom Honda überholt wurde.

Hauswand beschmiert

Am Mittwoch wurden der Polizei in Gera mehrere Graffiti-Schriftzüge gemeldet. Ein Zeuge hatte diese in der Ebertstraße festgestellt. Die unbekannten Täter verursachten mit schwarzen und orangefarbenen Schmierereien einen Sachschaden an der Fassade eines Mehrfamilienhauses.

Mehrere Keller aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch brachen Unbekannte mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses am Biermannplatz auf. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Kellerbereich des Hauses und durchsuchten insgesamt sieben Kellerabteile nach Beutegut. Gestohlen haben die Täter aber nur mehrere Vorhängeschlösser.

Die Geraer Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Taten unter der Tel. 0365 8290 entgegen.

Im Straßengraben gelandet

Am Mittwoch landete ein BMW-Fahrer in der Zeitzer Straße im Graben. Laut der Polizei, fuhr der 31-jährige gegen 15 Uhr in den Kreisverkehr und geriet von der Straße ab. Verletzt wurde dabei niemand. Der BMW musste allerdings abgeschleppt werden.

