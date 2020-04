Gera. Bei einem Unfall in Gera wurde ein Rollerfahrer so verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

Rollerfahrer nach Unfall in Gera im Krankenhaus

Bei einem Unfall in Gera wurde ein 29-jähriger Rollerfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Freitag informiert, stieß der Rollerfahrer am Donnerstagabend an der Kreuzung Gagarinstraße / Helene-Fleischer-Straße mit einem Auto zusammen. Der 29-Jährige stürzte und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Gagarinstraße kurzzeitig gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen, hieß es von der Polizei.