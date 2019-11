Gera. Im Globus wird am Sonnabend für obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Gera gesammelt.

Rotaract und Streetwork Gera bitten: „Kauf eins mehr!“

Für den Sonnabend vorm 1. Advent tun sich wieder die Mitglieder des Rotaract Club Gera und des Vereins Streetwork Gera im Globus Gera zusammen, um für Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Gera Sachspenden zu sammeln. „Kauf eins mehr!“ heißt die Aktion von 10 bis 18 Uhr, bei der die Kundschaft gebeten wird, ein Produkt mehr zu kaufen und es in einen der beiden Einkaufwagen an den Eingängen abzugeben.

Hierbei geht es vor allem um Dinge des täglichen Bedarfs. Von Nudeln bis zum Duschbad wird praktisch alles benötigt. Zur kalten Jahreszeit bietet der Verein Streetwork für die Hilfesuchenden die Kontakt- und Beratungsstelle Am Bärenweg 9 oder das Beratungsmobil als Anlaufpunkt zur Spendenausgabe an.