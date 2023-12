Rückblick 2023: Das war das vierte Quartal in Gera

Gera Wir schauen zurück auf Eriegnisse der Monate Oktober bis Dezember in Gera und Umgebung.

Oktober

6. Oktober: im Rahmen des Höhlerfestes wird der Höhler Nr. 196 unter dem Steko-Spielhaus zum „Höhler des Jahres“ gekürt.

7. Oktober: Bei einem Dachstuhlbrand wird ein Nebengebäude des Rittergutes Endschütz zerstört.

16. Oktober: Das Otto-Dix-Haus in Gera wird bis Monatsende geschlossen als Resultat der Sparmaßnahmen der Stadt.

19. Oktober: Die Radwelt eröffnet auf rund 1000 Quadratmetern ihr neues Geschäft in Lusan.

24. Oktober: Das Unternehmen SIM Residential Invest mit Sitz in Jena kauft 120 Wohnungen in Lusan und kündigt Sanierungsarbeiten an.

26. Oktober: Die Parkanlage „Vogelinsel“ zwischen Museumsplatz und Campus Rutheneum wird wiedereröffnet, die Plastik „Sonja“ bekommt dort ihren Platz.

30. Oktober: Der Büchertresor unter der Platane an der Bibliothek am Puschkinplatz ist erneut das Ziel blinder Zerstörungswut, diesmal durch Brandstiftung.

November

4. November: Der Herzenswald in Windischenbernsdorf begeht fünfjähriges Bestehen. 36 Bäumchen sind jung verstorbenen Menschen gewidmet.

11. Oktober: Der Geraer Köcheball in der Showbühne von Möbel Rieger feiert sein 20-jähriges Jubiläum und wird zum gesellschaftlichen Ereignis.

18. November: In Pohlitz bei Bad Köstritz öffnet der Hofladen des künftigen Lavendelhofes.

22. November: Der Stadtrat beschließt die Erhöhung der Eintrittspreise für den Tierpark Gera.

15 Märchenszenen, verteilt im Geraer Stadtzentrum Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

30. November: Der Geraer Märchenmarkt öffnet seine Pforten. Erstmals gibt es die Märchen auch als Hörversion per QR-Code.

Dezember

4. Dezember: Großeinsatz der Polizei nach einer Bombendrohung im Gesundheits- sowie Sozial- und Jugendamt Gera. 149 Menschen werden evakuiert, gegen Mittag gibt es Entwarnung.

8. Dezember: In der Geraer Christian-Schmidt-Straße läuft eine Razzia wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel.

9. Dezember: Christina Rommel macht mit ihrem Programm „Nachtlicht“ in der Geraer Marien-Kirche in Untermhaus Station.

11. Dezember: In Gera wird der Vertrag für neue Straßenbahnen unterzeichnet. Ab März 2026 rollen Bahnen des Schweizer Herstellers Stadler.

16. Dezember: Der Traum vom Freibad ist vorerst in Gera geplatzt. Die lange Zeit favorisierten Flächen wie am Hofwiesenbad und am Artenschutzturm in Pforten scheiden aus.

18. Dezember: Der Konzertchor des Geraer Gymnasiums Rutheneum kehrt von seiner Konzertreise aus New York zurück. Nach 1999 und 2015 war es die dritte Reise in die Vereinigten Staaten.