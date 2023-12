Rückblick 2023: Hochwasserschutz für Caaschwitz

Hörbares Aufatmen in der Gemeinde, die fast vollständig in den Hochwasserfluten 2013 unterging.

Das Jahr 2023 lässt die Einwohner von Caaschwitz aufatmen, denn endlich passiert Sichtbares. Die erste Baustelle wird eingerichtet, die ersten Vorarbeiten laufen. Es geht los mit dem Hochwasserschutz für die Gemeinde im nördlichen Landkreis, die 2013 fast vollständig im Wasser der Weißen Elster versank.

„Zehn Jahre sind vergangen. Eine lange Zeit. Zu viel Zeit. Bei so manchem hat bereits die Verdrängung eingesetzt“, erzählt der Caaschwitzer Bürgermeister Dieter Dröse (parteilos). Das Vergessen sorgt bei ihm und dem Gemeinderat für Verwunderung, zu groß waren doch die Folgen des Hochwassers damals.

Es ist die Nacht auf den 2. Juni 2013. Das Wasser der Weißen Elster verlässt sein Bett und sucht sich den Weg durch die Gemeinde. Die vielen Helfer vor Ort müssen schmerzlich feststellen, dass ihr Kampf an den Sandsäcken verloren ist.

Die 71-jährige Unternehmerin Ulrike Sell erinnert sich, dass sie, als das Wasser weg war, sich in den Hof setzte und ihren Tränen freien Lauf ließ. Der 65-jährige Caaschwitzer Jörg Mahner erzählt: „Ich weiß noch genau, wie ich mich fühlte. Ich hatte Hass und Wut in mir. Hass und Wut auf die Talsperren Pöhl und Pirk, die nicht rechtzeitig ihr Wasser abgelassen haben. Sie hatten ihre zulässigen Füllstände gnadenlos überschritten.“ Ihm ging das Wasser in seinem Grundstück bis zur Taille.

Der Großteil der Caaschwitzer war förmlich untergegangen. Ein paar wenige scheinen dies aber schon vergessen. Viele aber sind froh, dass es nun - zehn Jahre später - vorangeht mit den Hochwasserschutzmaßnahmen im Ort.

Anfang November erfahren die Caaschwitzer auf einer Informationsveranstaltung, wie der Fortgang geplant ist. Kurz darauf gibt es die erste Bauanlaufbesprechung. Mit Jahresbeginn 2024 sollen die Arbeiten zum Hochwasserschutz dann durchstarten, berichten auf der Infoveranstaltung Frank Schirmer von der Thüringer Landgesellschaft und Dennis Soldner, Abteilungsleiter der Arcadis Germany Gesellschaft. Am Ende der Maßnahmen soll Caaschwitz durch einen insgesamt 1640 Meter langen Ringdeich vor Jahrhundert-Hochwasser geschützt sein.

In Bad Köstritz ist man auch in 2023 in Fragen Hochwasserschutz noch immer in Vorplanung, heißt es vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz auf Nachfrage. Noch immer werden Varianten diskutiert und abgewogen. Ein Planfeststellungsantrag soll 2025 eingereicht werden. In Pohlitz hänge der Baubeginn von der Entscheidung des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes ab.

Die Ruhe in Bad Köstritz rührt vielleicht von der Tatsache her, dass das eigentliche Hochwasser einen Bogen um die Stadt machte. Nur in Teilen hatte sie mit aufsteigendem Grundwasser zu kämpfen. Doch wie sieht es künftig aus?