Ruhestörer landet Sonntagmorgen in Gewahrsam - Zwei Pkw brennen in Gera: Kripo ermittelt

Zwei Pkw brennen in Gera: Kripo ermittelt

Gera. Diese Vorfälle meldet die Polizei für Gera.

Zwei Pkw brennen in Gera: Kripo ermittelt

In der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr meldete Zeugen den Brand eines Pkw in der Wartenburgstraße in Gera, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Aus noch ungeklärter Ursache stand ein abgestellter Ford in Flammen. Trotz schneller Löschmaßnahmen brannte der Ford komplett aus. Zudem beschädigten die Flammen einen dahinter befindlichen VW stark. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Kripo Gera ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo zu melden.

Einbruch in ehemalige Schule

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 25. bis zum 29. Oktober Zutritt zu einem ehemaligen Schulgebäude in der Lusaner Straße und verursachten mehrere Beschädigungen. Ob die Einbrecher letzten Endes etwas gestohlen haben, kann derzeit die Polizei nicht sagen. Die Geraer Polizei sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Ermittlungen gegen 37-jährigen Ruhestörer am Sonntagmorgen

Wegen einer Ruhestörung durch lautes Geschrei und Gegröle rückten am Sonntag gegen 8.45 Uhr mehrere Polizeistreifen in die Otto-Lummer-Straße aus. Als die Beamten an der Wohnung klingelten, öffnete ihnen ein 37-jähriger Mann, welcher die Beamten beiseite schieben wollte. Als die Polizisten den Mann zur Seite nahmen, leistete er massiven Widerstand. Zudem versuchte der die Beamten zu treten und beleidigte bzw. bedrohte sie zunehmend. Der stark alkoholisierte Angreifer wurde daher in Gewahrsam genommen. Gegen die 37-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

