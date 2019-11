Gera. Rund 3000 neue Bäumchen sind am Sonntag im Geraer Stadtwald in den Boden gebracht worden.

Rund 3000 Bäume im Geraer Stadtwald gepflanzt

Rund 60 Geraer Naturfreunde sind am Sonntag in Gummistiefeln und mit Spaten in den Geraer Stadtwald gekommen, um kleine Eichen, Wildkirschen und Weißtannen in den Boden zu bringen. Der Kreisverband der Grünen, der Umweltverein Grünes Haus Gera und der Ortsverband Gera des Technischen Hilfswerks (THW) hatten zu einer Baumpflanzaktion aufgerufen, um die Wunden von Sturm, Trockenheit und Borkenkäfer im Stadtwald zu schließen. Gemeinsam mit dem kommunalen Revierförster Ronald Felgner konnten etwa 3000 Bäumchen in die Brachfläche der sogenannten Brettschneide auf Scheubengrobsdorfer Flur gesetzt werden. Das Biowerk 8 überraschte die Helfer mit einer heißen Suppe zu Mittag.