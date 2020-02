Leichtathletik, Geraer Silvesterlauf: Am Urkundenausdruck in der Panndorfhalle herrscht nach dem Lauf reger Betrieb.

Rund 40 Ehrenamtler halfen beim Geraer Silvesterlauf

Rund 40 ehrenamtliche Helfer haben beim 50. Geraer Silvesterlauf bei der Streckenabsicherung, an den Verpflegungspunkten, bei der Zeitmessung, beim Urkundendrucken und an vielen anderen Stellen mitgeholfen. „Ohne Helfer geht überhaupt nichts. Die Sportler sind oftmals egoistisch, denken nur an sich. Die Ehrenamtler dagegen denken an alle. Wer will sich heutzutage schon drei, vier Stunden im Winter an die Kalte Eiche stellen und dort frierend warten, bis alle Silvesterläufer den Punkt passiert haben“, sagt Stephan Krause, seines Zeichens Abteilungsleiter Leichtathletik beim 1. SV Gera und seit vielen Jahren Kampfrichter.

Ehrenamt fehlt der Nachwuchs

„Das Ehrenamt stirbt langsam aus. Die Alten werden weniger und die Jugend hat hier nur selten eine Perspektive. Da schlagen die Strukturprobleme auch im Freizeitsport durch“, so der Abteilungsleiter. Beim Silvesterlauf war er sich nicht zu schade, selbst als Radfahrer, den Drei- und Vier-Kilometer-Läufern die Richtung vorzugeben. 2001 war Stephan Krause aus Berlin nach Gera gezogen und fand als Kampfrichter zum Sport.

Leichtathleten haben volles Jahresprogramm

Die Leichtathleten des 1. SV Gera sind sehr aktiv, was Wettkämpfe angeht. Der Hofwiesenparklauf mit dem Auftakt der Osterlandcross-Serie am 7. März, das Geraer Schüler- und Jugendsportfest am 25. April, der Elstertal-Marathon und natürlich der 51. Silvesterlauf stehen auf dem Jahresprogramm.

Hinzu kommen noch die Schulsport-Wettkämpfe, die von den ehrenamtlichen Helfern der Abteilung unterstützt werden. „Weil die Schulwettkämpfe immer schon am frühen Nachmittag beginnen, ist es besonders schwierig, diese abzusichern. Wir sind über jeden dankbar, der bereit ist, uns auch in Zukunft zu helfen“, sagt Stephan Krause. So hoffe er auch auf die Unterstützung von Mitgliedern der Laufgruppe, die unter ihrer Chefin Katarina Reichel-Kühl eine gute Entwicklung genommen hat.