Rundfahrt zum Bauhaus und Neuem Bauen in Gera

Gera. Gästeführer zeigen am Wochenende Einheimischen und Touristen facettenreich die Stadt Gera.

Mit seiner Laterne startet der Geraer Nachtwächter am 20. August, um 21 Uhr, an der Orangerie mit seiner spannenden Runde quer durch Untermhaus. Er weiß auch Interessantes über die Weiße Elster, wo sich Nixen und Zwerge gute Nacht sagen, zu erzählen.

Eine zweistündige Rundfahrt, die zu Baudenkmälern aus der Zeit des Bauhauses in die verschiedenen Stadtteile führt, ist am 21. August geplant. Die Gebäude können von außen und innen betrachtet werden. Los geht es um 14 Uhr in der Heinrichstraße, Bussteig „R“.

Am 22. August gibt sich in der Altstadt Heinrich XXX. Reuß j.L die Ehre. Er begleitet Neugierige an historische Plätze und gibt manches Histörchen preis wie zum Regierungsgebäude. Treffpunkt ist vor der Gera Information um 14 Uhr. Die nächsten Führungen zur Höhler Biennale „irdisch-UNTER-irdisch“ beginnen am 21. August und am 22. August, jeweils um 15 Uhr am Museum für Angewandte Kunst, Greizer Straße 37.

Tickets: Gera Information, Telefon 0365/8 38 11 11