Gitarrist Papamino begleitet zuletzt auch eine Veranstaltung in der Kabinettausstellung von Horst Sakulowski auf der Osterburg. Nun ist er als Teil der Gruppe „KyraLyra“ wieder in Weida.

Russisch-romantisches Konzert zum Valentinstag in Weida

Traditionell gibt es trotz Schließzeit in der Osterburg Weida eine Veranstaltung zum Tag der Liebenden. Im dekorierten Balkensaal erklingen am Freitag, 14. Februar, 19 Uhr, bei Kerzenschein,Schwarztee und Krim-Sekt klassische und moderne russische Balladen. Die Musiker der Formation „KyraLyra“ begeben sich mit zu den Wurzeln ihrer Sängerin Kira Shabliy, die die russische Musik bereits mit der Muttermilch aufgesogen habe. Die Begleiter sind „Papamino“ an der Gitarre und Mirko Schmidt am Kontrabass.

Dazu gesellen sich eigene Vertonungen von Puschkins Gedichten. Auch gibt es den ein oder anderen Hinweis zur deutschen Übersetzung der Liedtexte, damit die Gefühle bestätigt werden. Die russische Musik könne sehr tief durchs Gemüt rauschen, womit das Wortspiel „Rush’n Soul“, der Titel des Konzertes, erklärt wird. Kartenvorverkauf in der Weida-Information, Telefon: 036603/604664, Restkarten gibt es an der Abendkasse.