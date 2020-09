Gera. Der Salon Maria Friedrich in Gera wird von der Handwerkskammer für Ostthüringen als Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb geehrt.

Salon in Gera: Junge Leute fördern und fordern

Vor vier Wochen begrüßte Maria Friedrich ihre neue Auszubildende Chantal Westphal. Damit setzt die 17-Jährige aus Sachsen-Anhalt die Lehrlings-Tradition des Salons fort. Vier junge Leute hat die Friseurmeisterin schon ausgebildet, zum erfolgreichen Gesellenabschluss geführt und für den Handwerksberuf gewonnen. Für dieses Engagement wurde der Salon Maria Friedrich am Dienstag von der Handwerkskammer für Ostthüringen in Gera als Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb geehrt.

2008 eröffnete Maria Friedrich ihren Salon in der Heinrichstraße, damals mit einer Mitarbeiterin. Peu à peu ist das Team gewachsen, aktuell sind sie zu siebt im Geschäft. Die ersten Mitarbeiterinnen haben Maria Friedrich die Treue gehalten, worauf diese besonders stolz ist. „Wenn ihnen die Arbeit und die Atmosphäre nicht gefallen würden, wären sie bestimmt nicht mehr hier“, resümiert die 40-jährige Chefin und freut sich, dass selbst Abwerbungsversuche von Mitbewerbern keine Chance hatten.

Angst vor der Abschiebung eines Mitarbeiters

Maria Friedrich fühlt sich der Ausbildung von Nachwuchs verpflichtet, zahlt gern die volle Ausbildungsvergütung. „Anfangs ist es natürlich viel Arbeit und man muss eine Menge erklären. Aber es lohnt sich. Für mich ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die jungen Leute weiterentwickeln“, sagt sie und erzählt von Ardit Kosumi aus dem Kosovo.

Anfangs Lehrling bei ihr, ist er seit Mitte Juli fest angestellter Geselle mit vollem Auftragsbuch und Kundenstamm. „Anfangs war er sehr schüchtern, sprach kaum deutsch, kam mit den Preisen nicht klar. Inzwischen beherrscht Ardit perfekt die deutsche Sprache, arbeitet hochkonzentriert, weiß, was er kann und strahlt das auch aus. Die Kunden lieben ihn.“

Umso weniger kann sie verstehen, warum der 20-Jährige im Oktober abgeschoben werden soll. Denn das droht ihm durch die Ausländerbehörde nach der Ausbildungsduldung. „Es wäre ein großer Verlust“, versichert Friedrich und hofft, dass ihr Empfehlungsschreiben dem jungen Mann weiterhilft.

Bewerberzahlen sind rückläufig

„Die Zahl der Anwärter ist weiter rückläufig. Wenn dann Bewerbungen eingehen, stellt sich immer noch die Frage, will man denjenigen wirklich haben“, erklärt die Friseurmeisterin. Bei manchen Jugendlichen vermisst sie die Motivation und den Fleiß. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass junge Leute schon zu Hause zu wenig gefordert werden. Manche stehen im Salon und sehen die einfachsten Handgriffe nicht oder sind total geschafft, wenn ich sie zwei Stunden lang gut beschäftige. Einige Schülerpraktikanten wiederum kommen aus einer großen Familie, sind von vornherein das Zupacken gewöhnt und wirbeln hier herum“, hat sie erlebt.

Für Azubi Chantal Westphal war der Friseurberuf die erste Wahl. Nach den ersten vier Wochen resümiert sie: „Es ist anstrengend, macht aber großen Spaß. Jeden Tag erlebe ich hier neue Dinge.“ Die Handwerkskammer für Ostthüringen verweist auf momentan 636 abgeschlossene Ausbildungsverträge. „Im Vergleich zum Vorjahr sind das sieben Prozent weniger Verträge. Wir haben noch über 200 freie Plätze zu vergeben“, wirbt Frank Hohle, Geschäftsführer Bildung und Gewerbeförderung der Handwerkskammer und hofft, dass hier noch nachgelegt werden kann.

Es gebe genügend Ausbildungsbetriebe, aber zu wenige Bewerber. Am 19. September wird die Handwerkskammer in ihrer Bildungsstätte in Gera-Aga eine Ausbildungsveranstaltung mit vielen praktischen Aktionen zum Ausprobieren organisieren. Junge Leute sind willkommen.