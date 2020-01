Die Kleine Komödie im Hugo in Gera öffnet am 4. Februar mit einer Uraufführung.

Sauer zieht Spucke

Am 4. Februar öffnet die Kleine Komödie in Gera im Hugo mit der Uraufführung des Stückes „Funny Boys“ ihre Türen. Wem gehen die fröhlichen Jungen an den Kragen?

„Funny Boys” ist eine satirische Komödie frei nach „Sunshine Boys” von Neil Simon. Nach zehnjähriger Sprachlosigkeit brechen die Kabarettisten Thomas Zumsieg und Lothar Offenbach ihr Schweigen anlässlich ihrer letzten Vorstellung. Nach der Versöhnung bricht all das wieder auf, weshalb sie sich gegenseitig beschwiegen haben. Beide geraten sich noch exzessiver in die nicht vorhandenen Haare.

Warum haben Besucher etwas verpasst, wenn sie das Stück nicht sehen? Es steht im Februar elf Mal auf dem Spielplan.

Die Komödie ist ein Muss für jene, die mit ernsthaftem Spaß und tiefsinniger Blödelei unterhalten werden und die in der Tradition der Schwänke und des Volkstheaters komödiantisch agierende Schauspieler genießen möchte. Denk- und Lachvergnügen sind garantiert.

Wie äußert sich bei Ihnen als alter Fernsehhase noch Lampenfieber?

Je älter ich werde, desto stärker wird es. Ohne würde jede Aufführung zur Routine. Dies würde der gescheite Theaterbesucher bemerken. Deshalb braucht es das Kribbeln, den erhöhten Puls, Druck im Magen. Ich bekomme nach dem Betreten der Bühne noch einen trockenen Mund. Aber diesem kann man durch Gurgeln mit sehr trockenem Weißwein begegnen. Sauer zieht Spucke. Dann geht’s!