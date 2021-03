SBBS in Gera präsentiert sich zum Tag der offenen Tür online

In der Ausbildung medizinisch-pflegerischer und sozialer Berufe wird zu den Themen Erste Hilfe und Blutspende ein hohes Maß an Wissen hinsichtlich der fachlichen und ethischen Aspekte erworben.

Gera. Berufsbildende Schule Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik in Gera lädt am 20. März online zum Tag der offenen Tür ein.

Für die ersten Schritte in Richtung Berufsleben und den Traumberuf ist es wichtig, sich rechtzeitig zu informieren. Dafür bietet die Staatliche Berufsbildende Schule (SBBS) Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik in der Maler-Fischer-Straße 2 in Gera am Sonnabend, 20. März, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr erstmalig online einen Tag der offenen Tür an.

In Videokonferenzen werden allen Berufe aus den medizinisch-pflegerischen und sozialen-erzieherischen Bereichen sowie aus den Handwerksberufen persönlich online vorgestellt. Viele Berufsausbildungen, wie zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau, zum Alten- und Krankenpflegehelfer, zur medizinischen oder zahnmedizinischen Fachangestellten, zur Fachkraft für die Hygieneüberwachung (bundesweit einmalig an einer SBBS), zum Kinderpfleger und Sozialbetreuer, Sozialassistenten, Erzieher und Heilpädagoge können an der Schule absolviert werden. Auch handwerkliche Berufe wie Fleischer, Bäcker, Konditor sowie Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk mit den Schwerpunkten Fleischerei oder Bäckerei erhalten hier den theoretischen Unterricht und die praktische Unterweisung. Gleichzeitig werden Möglichkeiten zum Erwerb von Schulabschlüssen und der allgemeinen Hochschulreife im Rahmen des beruflichen Gymnasiums Gesundheit und Soziales geboten.

Die Fachlehrer informieren unter anderem über Inhalte, Zugangsvoraussetzungen, Praktika, Fördermöglichkeiten und vieles mehr.

Über den entsprechenden Link des Berufsbildes auf der Homepage: https://www.sbsgesuso-gera.de muss sich am 20. März eingewählt werden. Eine Registrierung, vorherige Anmeldung, Passwörter oder Installationen sind nicht erforderlich. Mit wenigen Klicks kann dann an den Videokonferenzen teilgenommen werden. Interessenten haben die Gelegenheit, mit Fachlehrern direkt ins Gespräch zu kommen oder im Rahmen des Video-Chats Fragen zu stellen. Circa aller 30 Minuten erfolgt eine kurze Präsentation.