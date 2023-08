Schätze der Erde auf Börse in Gera

Gera. Mineralien- und Fossilienbörse im Kongresszentrum Gera

Am Sonntag, dem 3. September, verwandeln die Geraer Mineralien- und Fossilienfreunde das Kultur- und Kongresszentrum Gera in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in eine Schatzkammer voller edler Mineralien und Fossilien: den Schätzen der Erde.

Zum Verein gehören über 30 Mitglieder aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen, darunter Mineralogen, Geologen, ehemalige Bergleute oder enthusiastische Mineraliensammler. Die Börse versteht sich auch in diesem Jahr als Forum für Freunde der Geologie und Naturliebhaber und bietet deshalb ein breites Rahmenprogramm an.

So steht beispielsweise ein Bestimmungsstand zur Verfügung. Besucher, die Mineralien, Fossilien oder Gesteinsproben zu Hause haben und diese nicht zuordnen und bewerten können, legen diese einem Fachmann vor, um die offenen Fragen zu den eigenen „Schätzen“ klären zu lassen.

Außerdem präsentiert der Verein in einer Sonderausstellung zahlreiche Mineralien aus aller Welt, die in kugeligen Formen vorkommen können. Darunter sind unter anderem Calcit, Cavansit, Chalcedon, Fluorit, Gyrolith, Malachit, Prehnit und Wavellit. Darüber hinaus wird ein informatives Rätselquiz für Kinder- und Jugendliche angeboten.

Bildvorträge auf der Börse

- 10.30 Uhr Mineralogische Klassiker und Superlative aus Ostthüringen, Referent: Frank Hrouda

- 11.30 Uhr Blitzröhren, Obsidian, Tektite – Gläser in der Natur, Referent: Ludwig Senf

- 13.30 Uhr Mineralienexkursion in Namibia – Das Kaokoveld, Referent: Matthias Sehrig / Chemnitz.

- 14.30 Uhr: Graptolithen – „Schriftstein-Fossilien” aus Thüringen und Sachsen, Referent Frank Hrouda. red