Schätze Siziliens im Geraer Museum für Naturkunde

Gera. Zwei Geraer haben Schmucksteine auf der Mittelmeerinsel gefunden und auf Hochglanz poliert.

Schmucksteine aus Sizilien – sicherlich eine sehr spezielle Sammelleidenschaft, der da nun im Kabinett des Geraer Museums für Naturkunde die Bühne bereitet wird. Doch selbst als Mineralien-Laie kann man sich der faszinierenden Farbenpracht und Mustervielfalt der geschliffenen und polierten Exemplare zweier Geraer Mineraliensammler kaum entziehen.

Von Wolfgang Geinitz nach historischem Vorbild hergestellte Musterplattensammlung. Foto: Peter Michaelis

2009 reisten Wolfgang Geinitz und Matthias Schreiter auf die „Schatzinsel im Mittelmeer“, wie die Sonderausstellung überschrieben ist. Von ihrer Exkursion zu verschiedenen Fundpunkten brachten sie etwa fünf Zentner, also rund 250 Kilo, Gestein mit zurück, das sie selbst mit der Diamantsäge aufschnitten, mit fünf verschiedenen Körnungen schliffen und mit verschiedenen Mitteln auf Hochglanz polierten. Erst dadurch entfalten die mikrokristallinen Quarze, wie Jaspis, Feuerstein, Chalcedon oder Jaspachat ihre Pracht. Etwa 150 Stücke werden gezeigt, wobei die Schau ergänzt wird durch Exponate von Ralf Schmidt aus Suhl.

Die Vorkommen der Schmucksteine – wohlgemerkt: keine Edelsteine – auf der italienischen Insel sind seit Jahrhunderten bekannt. Sie wurden beispielsweise zur Ausschmückung der Medici in Florenz verwendet und auch Herzog Anton Ullrich von Sachsen-Meiningen (1687 bis 1773) sammelte die Steine. Durch dessen Sammlung, die sich in Schleusingen im Museum befindet, wurden die sizilianischen Schmuckstein-Vorkommen erst in den 1990-er Jahren sozusagen wiederentdeckt. Es gebe insgesamt an die 100 Fundorte, sagt Matthias Schreiter, der auch Mitglied der Geraer Mineralien- und Fossilienfreunde ist. Der Vorsitzende des Vereins Frank Hrouda ist zugleich Museumspädagoge am Museum für Naturkunde und freut sich, dass hier zwei Geraer Sammler einen schönen Überblick über diese besonderen Mineralien geben, die es so eben nur auf Sizilien gebe. Die größte Herausforderung sei gewesen, aus rund 2000 Stücken eine Auswahl zu treffen, sagt Hrouda.

Ausstellung wird am 5. Juli eröffnet

Neben den aufgeschnittenen und geschliffenen Fundstücken sind auch einige weiter bearbeitete Stücke ausgestellt, etwa Kugeln, Schmuckdosen und sogenannte Musterplattensammlungen, die wie Fliesenmosaike aussehen.

Daneben sind Fotos der sizilianischen Landschaft und Informationen zu den Schmucksteinen und zur Reise der Geraer auf Infotafeln zu sehen. Matthias Schreiter hat zum Thema auch schon mehrere Vorträge gehalten.

Die Kabinettausstellung „Schatzinsel im Mittelmeer – Siziliens Schmucksteine“ wird am Mittwoch, 5. Juli, 18 Uhr im Museum für Naturkunde am Nicolaiberg 3 eröffnet. Zu sehen ist sie bis 25. Februar 2024 zu den Öffnungszeiten des Museums, dienstags bis sonntags und an Feiertagen, 11 bis 17 Uhr.