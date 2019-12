Schafe sorgen für Polizeieinsatz - Mann greift Frau ins Auto: Ehemann überwältigt ihn

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann greift Frau ins Auto: Herbeieilender Ehemann überwältigt ihn

Die Geraer Polizei hat ermittelt seit Mittwoch gegen einen 30-jährigen Mann. Dieser sprach gegen 16 Uhr eine in der Leumnitzer Straße im Fahrzeug sitzende 29-Jährige an und bat um eine Zigarette. Als diese verneinte, griff der Mann unvermittelt durch die offene Autoscheibe und versuchte die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche der Frau zu ergreifen. Die 29-Jährige konnte dies glücklicherweise verhindern, woraufhin sie vom Angreifer beleidigt und bespuckt wurde.

Der herbeieilende Ehemann (31) brachte den Mann zu Boden und hielt diesen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den unter Drogen und Alkohol (1,84 Promille) stehenden Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sowohl die 29-jährige Frau als auch ihr ebenfalls im Fahrzeug sitzendes dreijähriges Kind blieben - zumindest äußerlich - unverletzt.

Einbrecher am Supermarkt

Am Mittwoch gegen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Supermarktfiliale in der Otto-Rothe-Straße und verursachten diversen Sachschaden an der Eingangstür, wobei Angaben zu möglichen Diebesgut der Polizei derzeit nicht bekannt sind. Auch an der Tür des nebenan befindlichen Supermarktes gab es Einbruchsspuren. Die Einbrecher konnten jedoch nicht in den Markt eindringen. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt und fragt: Haben Sie zum Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Einbrechern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden.

Schafherde sorgt für Polizeieinsatz

Eine Horde Schafe sorgten Mittwochnachmittag gegen 13:30 Uhr für einen Polizeieinsatz. Eine Passantin meldete, dass sich circa 30 Schafe frei auf der Otto-Schott-Straße in Gera bewegten. Polizeibeamte zäunten die Tiere zunächst mit Absperrband provisorisch ein. Durch einen weiteren Zeugen wurde der zuständige Tierhalter informiert. Dieser nahm seine Schafe wieder in Empfang. Gemeinsam ging es nun zurück zur Weide nach Trebnitz.

Radfahrerin gestürzt

Rettungsdienst und Polizei kamen am Mittwoch aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Lortzingstraße in Gera zum Einsatz. Gegen 15:10 Uhr kam die 34-jährige Fahrerin eines E-Bikes aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich am Kopf. Der Rettungsdienst brachte die Radlerin in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen. Können Sie Angaben zum Unfallhergang machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Schmierereien

Unbekannte trieben in der Nacht zum Mittwoch am Supermarktes in der Dornaer Straße ihr Unwesen. Die Täter besprühten die Fassade des Supermarktes mit diversen Schriftzügen. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen.

Großeinsatz der Polizei in Gera-Zwötzen

Audi rollte gegen Hauswand

Offensichtlich sicherte der Fahrer (19) eines Audi sein Fahrzeug nicht ausreichend gegen ein Wegrollen, so dass sich dieses Mittwochabend gegen 18 Uhr selbstständig machte. Der Pkw rollte schließlich führerlos gegen die Ecke eines Hauses der Greizer Hertelstraße und verursachte so Sachschaden. Der verantwortliche Fahrzeugführer wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen Mast: Trümmerteile auf B92

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr in der Nacht zu Donnerstag ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der B92 in Richtung Weida. Kurz vor der Einmündung nach Teichwitz kollidierte das Fahrzeug mit einem Schildmast/Verkehrszeichen, so dass Teile des Mastes, als auch Teile des Fahrzeuges mehrere Meter auf der B92 in Richtung Weida verstreut wurden. Es werden nunmehr Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.

Auto prallt auf B92 gegen Linienbus: Frau stirbt

