Die Arbeiten in der Wiesestraße sorgen kommendes Wochenende für Schienenersatzverkehr.

Gera. Wegen Arbeiten in der Wiesestraße fährt von Freitagabend bis Montag gegen 3 Uhr der Bus.

Schienenersatzverkehr auf Straßenbahnlinie 3 in Gera

Auf Schienenersatzverkehr müssen sich die Fahrgäste der Straßenbahnlinie 3 zwischen Zentrum und Lusan/Zeulsdorf einstellen. Wie der Geraer Verkehrsbetrieb (GVB) informiert, fahren von Freitag, 10. Januar, 18 Uhr bis Montag, 13. Januar, voraussichtlich 3 Uhr Busse zwischen Heinrichstraße (Bussteig D/grüner Steig) und Wendeschleife Lusan/Zeulsdorf.

Notwendig wird die Einstellung des Straßenbahnverkehrs, um Ver- und Entsorgungsleitungen unter dem zurzeit befahrenen Gleis hindurch zu verlegen. Alle Haltestellen in der Wiesestraße werden bedient, jedoch teils mit kleinen Verschiebungen. Für die Haltestellen „Spielwiese“ werden die jeweiligen Bushaltestellen in der Straße des Friedens angefahren und die Haltestelle „Oststraße“ rutscht an die Kreuzung Simmel-Straße/Flurstraße.

Größere Änderungen sind in Lusan zu beachten: Die Haltestelle „Fußgängerbrücke“ wird an die Kreuzung Wiesestraße/Uhlstraße verlegt. Die Haltestelle „Lusan/Laune“ wird nicht angefahren. Stattdessen verkehren die Busse durch die Zeulsdorfer Straße und bedienen die Haltestellen „Ahornstraße“ und „Lärchenstraße“ zusätzlich. Die Haltestellen „Brüte“, „Bruno-Brause-Straße“ und „Lusan/Zeulsdorf“ werden während des Schienenersatzverkehrs an die Nürnberger Straße verlegt.

Der GVB bittet um Beachtung der geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten: Ab Lusan/Zeulsdorf verkehren die Busse bis zu sieben Minuten früher und kommen bis zu vier Minuten später an. Auch von und nach Bieblach Ost kommt es im Nachtverkehr zu geänderten Abfahrtzeiten.

Am Freitag verkehren die Fahrten 17.22 Uhr und 17.30 Uhr ab Heinrichstraße nur bis zur Wendeschleife Brüte. In Richtung Bieblach verkehrt am Freitag die Fahrt 17.37 Uhr und Sonntag die Fahrt 0.50 Uhr ab Heinrichstraße nur bis zur Dualen Hochschule.

Auch auf Linie 1 kommt es zu Änderungen. Hier in Form von zusätzlichen Fahrten zwischen Heinrichstraße und Untermhaus in den Nacht- und Morgenstunden. Weiterhin verkehren am Wochenende die Fahrten 18:44 Uhr ab Zwötzen 5 Minuten später, dafür bis Untermhaus. Auf Linie 2 entfällt die letzte Fahrt von Lusan zum Bahnhof Zwötzen.

www.gvbgera.de/fahrplanauskunft/sonderfahrplaene