Schlägerei mit 15 bis 20 Beteiligten in Gera

Gera. Zwei Gruppen gingen in Gera aufeinander los. Sie schlugen und traten – und wirkten, als die Polizei eintraf, wieder relativ friedlich. Außerdem gab es noch diese Vorfälle.

Der Schauplatz in der Straße der Völkerfreundschaft hat 15 bis 20 Personen am Mittwoch in Gera nicht davon abgehalten, sich eine regelrechte Massenschlägerei zu liefern. Laut Polizei wurden die Beamten am Abend zu einem Supermarkt-Parkplatz gerufen. Dort waren zwei größere Gruppen aneinandergeraten.

Als die Polizei eintrifft, sind viele Beteiligte weg

Was als Streit begann, eskalierte schließlich. Mit Schlägen und Tritten seien die Beteiligten aufeinander losgegangen, berichtet die Polizei. Auch Pfefferspray soll im Spiel gewesen sein. All das wissen die Ermittler nur aus Schilderungen. Denn als sie am Tatort eintrafen, war dort schon wieder Ruhe eingekehrt. Ein Großteil der Schläger hatte sich längst aus dem Staub gemacht.

Die meisten der beteiligten Männer und Frauen, die allesamt zwischen 14 und 24 Jahre alt sein sollen, hatten die Ordnungshüter dennoch rasch identifiziert. Ein Mann kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Geraer Polizei. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 03658290 melden.

Mit Stein auf Begegnungszentrum geschmissen

Einen Stein warf ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch gegen 15.45 Uhr gegen die Scheibe eines Begegnungszentrums in der Geraer Eichenstraße, so dass diese beschädigt wurde. Danach flüchtete der Täter, welcher von Zeugen als jugendlich beschrieben wurde. Ein Zeuge meldete den Vorfall Mittwochabend der Polizei, so dass diese wegen Sachbeschädigung nun ermittelt. Zeugen: Tel. 0365/ 829-0.

Böller vs. Briefkasten

Eine beschädigte Briefkastenanlage ist das Resultat unbekannter Täter, so dass die Geraer Polizei nun ermittelt. Offensichtlich mehrere Silvesterböller zündeten Unbekannte an den Briefkästen und beschädigten mehrere. Die Polizei sucht auch hier Zeugen: 0365 / 829-0