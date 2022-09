Die Polizei hat einen Beteiligten in Gewahrsam genommen. (Symbolbild).

Schlägerei vor Club in Gera

Gera. Vor einem Club in Gera kam es am Sonntagmorgen zu einer Schlägerei. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen.

Am Sonntagmorgen kam es vor dem Club "Qui" in Gera zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Wie die Polizei informierte, habe sich ein alkoholisierter Beteiligter vor Ort durch die Einsatzkräfte nicht beruhigen lassen und wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Zu den Umständen der Schlägerei seien Ermittlungen aufgenommen worden, nun sucht die Polizei Zeugen der Auseinandersetzung. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365 / 8234-1465 aufgenommen.

