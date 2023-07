Drei Männer gerieten in Gera in eine Schlägerei. (Symbolbild)

Schlägerei zwischen drei Männern in Gera

Gera. In Gera kam es zu einer Schlägerei zwischen drei Männern. Dabei war nur einer von ihnen Schuld an der Auseinandersetzung.

Zwischen drei Männern kam es gestern Abend gegen 18 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße in Gera zu einer Schlägerei. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein stark alkoholisierter 40-Jähriger in einen Streit mit einem 37-Jährigen und einem weiteren 40-Jährigen. Der Streit endete damit, dass der alkoholisierte Mann die beiden anderen angriff und leicht verletzte.

Die Polizei stellte bei dem Mann einen Alkoholwert von drei Promille fest und nahm ihn in Gewahrsam. Zuvor leistete er noch Widerstand und drohte den Polizisten.

