Geraer Schloss Osterstein soll zum Leuchten gebracht werden

Zum Schlossleuchten bei freiem Eintritt wird am Sonnabend, 10. Oktober, in den Biergarten auf Schloss Osterstein eingeladen. Zunächst findet ein Lampionumzug mit dem Geraer Fanfarenzug hinauf zum Schloss statt. Dafür ist 19 Uhr Treffpunkt an der Marienkirche am Mohrenplatz.

„Ab etwa 19.30 Uhr beleuchten wir das gesamte Schlossgelände in vielen Farben bei musikalischer Untermalung von DJ Miguel“, schreibt Tobias Meißner von der Geraer Veranstaltungsagentur AT Events. Auch Projektionen an den Turm sind geplant. „Das Astronomische Zentrum Gera e. V. aus dem Metropol Kino baut Teleskope auf und ermöglicht kostenlos den Blick in die Sterne.“ Die gesamte Veranstaltung, sagt Meißner, steht aber unter dem Vorbehalt, dass das Wetter mitspielt. Witterungsbedingt wurde das Schlossleuchten bereits einmal verschoben. Bei andauerndem und/oder starkem Regen können Umzug und die Illumination des Schlossgeländes nicht stattfinden. Doch zunächst einmal bleiben die Veranstalter zuversichtlich. Übrigens: Am 10. Oktober sollte eigentlich die wegen Corona im April abgesagte zweite Auflage der Kneipennacht „Gera Feiert Frei“ stattfinden. Inzwischen hatten sich die Initiatoren von AT-Events und „about Gera“ zusammen mit den Gastronomen der Geraer Innenstadt entschieden, doch dieses Jahr abzuhaken und die Kraft auf den 17. April 2021 zu konzentrieren. Dann sollen wieder über 20 Bars, Clubs Gaststätten und Restaurants mit Livemusik für einen stimmungsvollen Abend sorgen – natürlich in der Hoffnung, die Corona-Situation lässt es dann zu.