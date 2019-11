„Schmetterling“ für Gera: Kinderdorf baut Kindergarten

Ein „Schmetterling“ soll bald in Gera-Debschwitz landen. So zumindest ist der Arbeitstitel, den das SOS-Kinderdorf Gera für seinen geplanten Kindergarten-Neubau wählte. Einstimmig hat der Jugendhilfeausschuss des Stadtrates laut dessen Vorsitzenden Daniel Reinhardt (Linke) in dieser Woche dem Kinderdorf den Zuschlag erteilt, einen Kindergarten mit 100 bis 120 Plätzen zu errichten und zu betreiben. Als Standort für den Neubau ist ein Grundstück in der Wiesestraße, in der Nähe des Südfriedhofes, vorgesehen.

Mit Kindergarten am Klinikum fehlen immer noch 259 Plätze

Insbesondere im „urbanen Innenstadtgebiet“ würden nach wie vor Kapazitäten fehlen, heißt es in der Beschlussvorlage mit Bezug auf die Kita-Bedarfsplanung 2019/2020. Demnach fehlen 359 Plätze im Bereich Stadtmitte im laufenden Kindergarten-Jahr, in dem der neue Kindergarten am SRH Wald-Klinikum mit 100 Plätzen dieses Defizit aber noch auf 259 verringern werde. Da man in der Stadt von weiter stabilen Geburtenzahlen ausgeht, besteht auch weiterhin Handlungsbedarf, insbesondere in den Bereichen Innenstadt und Debschwitz.

Neues Standbein für den Träger in Gera

Nach mehreren Anläufen verschiedener Träger, die aus unterschiedlichen Gründen nicht realisiert werden konnten – das DRK Gera, das die Villa Ramminger in der Ebelingstraße dafür ins Auge fasste, sowie zuletzt das Institut für angewandte Pädagogik (Ifap) mit dem Standort Wiesestraße – ruht die Hoffnung nun also auf dem SOS-Kinderdorf, auch wenn dieses, zumindest in Gera, damit Neuland betritt. „Es ist für Gera ein neues Standbein, aber deutschlandweit gibt es bereits SOS-Kindergärten“, sagt Katrin Berthold, Einrichtungsleiterin des SOS-Kinderdorfs Gera. Und damit auch ein SOS-spezifisches, Lebenswelt-orientiertes Betreiberkonzept, an dem man sich auch für Gera orientiert. Das sieht neben dem reinen Kindergarten mit Krippenplätzen auch einen integrierten offenen Bereich für Eltern-Kind-Angebote vor, einen „Treffpunkt für Familien“ für das Stadtviertel, wie sie sagt. Was perspektivisch wohl auch bedeutet, dass man die entsprechenden Angebote, die es in den SOS-Räumen am Kornmarkt bereits gibt, wohl künftig in dem Neubau bündeln werde.

Kindergarten mit offenen Eltern-Kind-Angeboten

Seit 1993 ist das SOS-Kinderdorf als Träger in Gera aktiv, sagt Katrin Berthold, und immer in engem Kontakt mit den Fachdiensten der Stadt darum bemüht gewesen, Angebote zu schaffen, die sich am tatsächlichen Bedarf der Geraer orientieren. Insofern sei die Trägerschaft eines Kindergartens ein logischer Schritt, den man auch schon seit Jahren im Auge habe. Zuletzt hatte man die Konzentration aber auf das eigentliche Kinderdorf in der Lusaner Straße 8 gebündelt, die umfangreichen Bauarbeiten am Hauptstandort hatten Priorität. Als im Sommer die Stadt aus den genannten Gründen erneut einen Realisierungswettbewerb für einen neuen Kindergarten startete, ergriff der Träger die Chance und reichte eine Bewerbung ein. Als einer von zwei Interessenten, neben der in Gera noch recht frischen Malteser Hilfsdienst gGmbH.

Stadt soll Grundstücksverkauf an neuen Träger vorbereiten

Was Kosten und Zeitplan für den Kindergarten „Schmetterling“ angeht, so ist der Träger hier noch etwas zurückhaltend. An der Finanzierung, ist sich die Einrichtungsleiterin sicher, werde es sicher nicht scheitern. „Wir finanzieren das Projekt aus Eigenmitteln, ohne Kredite aufzunehmen“, erklärt Katrin Berthold, was aber nicht bedeute, dass man nicht auch die Förderprogramme zum Ausbau der Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen werde. Herausforderungen seien eher die Hochkonjunktur in der Bauwirtschaft und die Suche nach Fachpersonal. Und die Frage, wann das Grundstück verfügbar ist. Hier sei zunächst noch die Verwaltung gefragt. Die wurde mit der Entscheidung des Jugendhilfeausschusses in dieser Woche beauftragt, einen Stadtratsbeschluss aus dem Vorjahr zum Verkauf des Grundstückes an den Träger Ifap aufzuheben und einen Beschluss zum Verkauf der Fläche ans SOS-Kinderdorf vorzubereiten.