Schneefall sorgt für schwierige Straßenverhältnisse in und um Gera

Gera. Wie angekündigt zeigt sich der Freitagmorgen auch in Gera von seiner winterlichen Seite.

Einen winterlichen Morgen erlebten viele Geraer am Freitag, 2. Dezember, Schneefall in der Nacht und den Morgenstunden sorgte zur Freude vieler Kinder für eine Winterlandschaft, aber auch für schwierige Straßenverhältnisse. Vereinzelt war am Morgen von querstehenden Lkw zu lesen, so an der B2 zwischen Cretzschwitz und Giebelroth oder auch auf der K129 zwischen Lindenkreuz und Leinbernsdorf, wie der MDR auf seiner Internetseite.

Wie die Rettungsleitstelle am Morgen mitteilte, habe es im Raum Altenburger Land einzelne Verkehrsunfälle aufgrund der Witterung gegeben, im Stadtgebiet Gera sei die Lage zunächst ruhig gewesen. Es gebe zwar kleinere Einsätze (7.30 Uhr), aber zunächst nichts Dramatisches.

Wie der Geraer Nahverkehrsbetrieb GVB gegen 9.30 Uhr auf Nachfrage mitteilte, könnten aufgrund der Witterung derzeit keine Busse auf den Linien 12 (Collis), 14 (Ferberturm) und 19 (Naulitz) fahren. Auch in anderen Bereich kann es aufgrund der Straßenverhältnisse zu Verspätungen kommen. Ähnlich wird es auf Nachfrage vom Regionalverkehr Gera/Land mitgeteilt. Hier würden, Stand 9.30 Uhr, zwar auf allen Linien die Busse rollen, es könnte aber durch Verkehrsstörungen immer wieder auch zu einzelnen Verspätungen kommen.