Gera. Der Verein Hilfe für Behinderte organisiert in diesem Jahr die Wahl, die bis 8. Oktober möglich ist.

Schönste Dahlie wird in Gera gesucht

Sie stehen in voller Blüte, die Dahlien im Geraer Dahliengarten an der Straße des Friedens. Noch hat der Frost nicht zugeschlagen. Weil das städtische Tierpark- und Dahlienfest ausfiel, wurde in diesem Jahr noch nicht die schönste Dahlie gewählt. Doch dafür ist es nicht zu spät.