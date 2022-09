Sandburgen-Bauer können am Dienstag am Stadtstrand Gera ihr Können zeigen (Symbolfoto)

Schönste Sandburg gesucht zur Kindertagsparty am Stadtstrand Gera

Gera. Der Wettbewerb ist ein Höhepunkt am Kindertag auf dem Areal im Geraer Hofwiesenpark.

Am Stadtstrand Gera im Hofwiesenpark wird am kommenden Dienstag, 20. September, ab 10 Uhr zur großen Kindertagsparty eingeladen.

Ein Höhepunkt soll am Nachmittag ab 14 Uhr die „Sandburgen-Challenge“ sein. Gesucht wird die schönste Sandburg, bei deren Errichtung die Unterstützung der Eltern ausdrücklich erlaubt ist. Bis 15.30 Uhr kann gebaut werden, genutzt wird dafür eines der Beachvolleyballfelder. Um 16 Uhr ist die Siegerehrung geplant. Auf die schönsten drei Sandburgen warten Preise, sagt Stadtstrand-Veranstalter Jörg Eddel.

Rund um den Wettbewerb kann am Stadtstrand einiges erlebt werden. Hüpfburg, Kinderschminken, Büchsen werfen, Glücksrad, Bubble Soccer, Volleyball, Wurfspiele und mehr warten auf die Kinder. Der Eintritt ist frei. Die Stadt Gera und Sparkasse Gera-Greiz unterstützen die Kindertagsparty, sagt Eddel.

Mit dem Kinderfest neigt sich die Saison am Stadtstrand, auf dem Gelände des ehemaligen Geraer Sommerbades, dem Ende entgegen. So wird am darauffolgenden Sonnabend, 24. September, die Saisonabschluss-Party gefeiert – als Stadtstrand-Ballermann-Party ab 16.30 Uhr, ebenfalls bei freiem Eintritt.

