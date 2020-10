Zahra Hosseini Massoum fühlt sich angekommen. „In Deutschland kann ich mich beruflich und vor allem als Mensch weiterentwickeln. Ich habe es geschafft“, sagt die gebürtige Iranerin.

Am Montag weilte sie im Bundeskanzleramt. Dort wurde der Nationale Integrationspreis 2020 verliehen. Den bekam allerdings eine 28-jährige Syrerin für „Lernen mit Bijin“, einer Facebook-Gruppe, in der sie Frauen auf Arabisch, Kurdisch, Englisch und Deutsch beim Einleben in Deutschland berät.

Zehn Frauen von 43 Bewerberinnen waren nach Berlin eingeladen. Ihre Projekte unter anderem aus den Bereichen Wirtschaft und gemeinnützige Organisationen bewertete vorab eine Jury. Zu den besten zählte auch das von Zahra Hosseini Massoums „Digihand - Digitalisierung und Integration Hand in Hand“, unterstützt durch die Handwerkskammer für Ostthüringen.

Die studierte Ingenieurin für Elektronik arbeitet in der Sicherheitstechnik Liebing & Beese GmbH in Gera, ein mittelständisches Handwerksunternehmen. „Für uns ist es wichtig, dass alle Daten digital erfasst sind, damit die Techniker auf den Baustellen schnell auf die notwendigen Dokumente zurückgreifen können“, so Geschäftsführer Jens Theilig. Er betont, dass der Betrieb in einem hochsensiblen Bereich tätig sei und deshalb die Kundendaten noch besonders verschlüsselt werden müssen. „Seit Frau Hosseini Massoum bei uns ist, hat sie die Digitalisierung vorangetrieben. Zudem kümmert sie sich vorbildlich um die Berufsausbildung.“

Hosseini Massoum kam 2015 nach Gera

Jens Theilig gratulierte am Dienstag seiner Mitarbeiterin nicht nur für ihren tollen Auftritt in Berlin. Den großen Blumenstrauß überreichte er ihr auch zum Geburtstag.

2015 kam die junge Frau nach Deutschland. Sie folgte ihrem Mann, der Arzt in Jena ist. „Wir wollten eigentlich nach Kanada“, berichtet Zahra Hosseini Massoum. „Bekannte meinten, wir sollten hierher kommen, weil das Land schöner ist und nicht nach Kanada reisen.“ Als der Plan feststand, lernte das Ehepaar noch in seiner Heimat Deutsch. „Eine schwere und harte Sprache.“ Prompt hat sie ein Beispiel parat: „Der Schmetterling ist ein zartes Wesen. Aber die erste Silbe wird so hart betont.“ Durch Zufall lernte sie ihren heutigen Chef kennen. Im Sommer 2017 folgte ein Praktikum in der Dokumentation, in der kaufmännischen Abteilung. Bei Kunden musste sie sogar schrauben und löten. „Ich spürte sofort, dass Frau Hosseini Massoum arbeiten will.

Im November des Jahres erhielt sie ihren Arbeitsvertrag, obwohl damals die Abschlüsse noch nicht da waren. Ich dachte mir, als Ingenieurin kann ich sie auch mit der Ausbildung von Lehrlingen betreuen.“ Ende 2019 beendete Zahra Hosseini Massoum ihre Ausbildereignungsprüfung als eine der Besten. Erfolgreich begleitete die 33-Jährige Lehrling Cornelius bei seinen Prüfungsvorbereitungen im Sommer. Er wurde übernommen. Geht es um moderne Technik, wenden sich die Mitarbeiter an sie. Ihre digitale Kompetenz und ihr technisches Verständnis werden im Betrieb und bei den Kunden geschätzt. „Schon als Kind habe ich Video- und Stereoanlagen angeschlossen. Meine Eltern, die im Iran leben, haben mir immer Mut gegeben, meinen Weg zu gehen und als Frau unabhängig zu sein.“ Was sie vermisse, sei auf Persisch zu quatschen und über die Märkte zu gehen. „In meiner Freizeit koche ich gern Gerichte aus meiner Heimat, mache Sport und will mein Deutsch verbessern.“

