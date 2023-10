Schüler packen an und pflanzen Bäume im Tierpark Gera

Gera. 30 Gymnasiasten – 30 neue Bäume für Geras beliebtes Ausflugsziel.

Am Freitag wurden im Geraer Tierpark fleißig Bäume gepflanzt: Gemeinsam mit Revierförster Roland Felgner griffen 30 Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klasse des Rutheneums seit 1608 beherzt zur Schaufel, um etwa 30 Jungbäume in die Erde zu bringen. Für den Revierförster ist das keine Selbstverständlichkeit: „In dem Alter haben Jugendliche eigentlich ganz andere Interessen. Dass heute trotzdem so viele Schülerinnen und Schüler voller Tatendrang in den Tierpark gekommen sind, zeigt aber auch, dass Umweltschutz bei den jungen Leuten ein immer wichtigeres Thema ist.“

Insgesamt wurden am Freitag etwa 30 Jungbäume der Sorten Hainbuche, Elsbeere, Eberesche, Speierling, Sommerlinde, Moorbirke und Roteiche gepflanzt. Es handelt sich dabei um eine Ersatzpflanzung von nicht angewachsenen Bäumen sowie die Pflege der Setzlinge, die im Rahmen des Bundeswehreinsatzes 2022 eingesetzt wurden.