Schulbusse im Landkreis Greiz fahren am 19. September nicht

Am Montag, 19. September, fährt im Landkreis Greiz kein Schulbus.

Greiz/Gera. Der Brückentag vor dem Internationalen Kindertag ist in den Schulen im Landkreis Greiz unterrichtsfrei. Das hat Auswirkungen auf den Busverkehr:

Aus diesem Grund weisen die PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz sowie die RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH darauf hin, dass an diesem Tag alle im Bus-Fahrplan mit einem „S“ gekennzeichneten Fahrten pausieren.

Buslinie S-212 pausiertam Montag komplett

Alternativ fahren dafür zusätzlich diejenigen Busse, die im Fahrplan mit einem „F“ deklariert sind. Gleiches gilt auch für die Linien 211, 212 und 213 der Verkehrsunternehmen Herzum und Piehler; die Linie S-212 pausiert komplett.

Von den genannten Änderungen sind die Fahrten auf den Linien 203, 208, 222, 228 und 229, welche mit einem „ST“ gekennzeichnet sind, nicht betroffen – diese fahren regulär. Fahrten ohne eine besondere Kennzeichnung im Fahrplan verkehren ebenfalls wie gewohnt auch am 19. September.

Die Verkehrsunternehmen im Landkreis Greiz bitten alle Fahrgäste um Beachtung.

Weitere Informationen erhalten Fahrgäste im Internet unter www.bus-greiz.de sowie im Verkehrsbüro Greiz, Thomasstraße 4/Kinopassage, sowie unter Telefon 03661/706565.