Schulgartenmöbel für Grundschule in Gera-Debschwitz

Gera. Unternehmerin aus der Nachbarschaft unterstützt die Geraer Schule mit einer Spende.

Kinder der Klassenstufe 2 und alle anderen Schüler der Hans-Christian-Andersen Grundschule in Gera-Debschwitz sagen Danke. Schulleiterin Cornelia Müller (links) nimmt hier von Apothekerin Sandra Roth eine Spende von 1000 Euro entgegen. Das Geld ist bereits ausgegeben. Mit den neuen Möbeln für den Schulgarten können die Mädchen und Jungen noch besser an der frischen Luft lernen. Die Elster Apotheke unterstützt die Schule seit einigen Jahren. In diesem Jahr wurden wieder Duftkalender entwickelt, die gegen eine Spende für die Schule in der Apotheke zu erhalten sind.