Schulrucksäcke für den guten Zweck

Gera. Oberbürgermeister Julian Vonarb bei „Back to School“ Aktion zu Besuch im Amazon Logistikzentrum

Pünktlich zum bevorstehenden Schulanfang am 21. August wurde Oberbürgermeister Julian Vonarb am vergangenen Donnerstag, 10. August, zur gemeinnützigen Aktion „Back to School“ im Amazon Logistikzentrum in Gera eingeladen.

Die Organisatoren vor Ort haben sich zur Aufgabe gemacht, die Kinder von durch Armut betroffene Familien für den Unterrichtsstart mit Schulmaterialien auszurüsten und damit finanziell zu entlasten. „Gera und die Region Ostthüringen profitieren von Amazon nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in sozialen und gesellschaftlichen Bereichen. Mit ihren gemeinnützigen Projekten unterstützt der Global Player hilfsbedürftige Menschen und fördert die Chancengleichheit auf dem Bildungsweg von Kindern und Jugendlichen,“ so Oberbürgermeister Julian Vonarb.

250 Rucksäcke für Gera gepackt

Amazon spendete im Rahmen der Aktion an über 60 Standorten in ganz Deutschland mehr als 15.000 Schulrucksäcke mit Schreibheften, Stiften, Brotdosen und weiterem Schulbedarf. In Gera wurden mit tatkräftiger Unterstützung von Oberbürgermeister Julian Vonarb insgesamt 250 Rucksäcke für den Schulstart fertig gemacht. Die Geraer Tafel und weitere gemeinnützige Organisationen werden diese vor Schuljahresanfang an Grundschülerinnen und Grundschüler verteilen.

„Für Amazon ist es eine Herzensangelegenheit, Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen, besonders diejenigen aus sozial benachteiligen Umfeldern. Mit unseren regionalen Projekten fühlen wir uns mit unseren Standorten fest verbunden und können nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich etwas für die Stadt und die Region tun,“ ergänzt Nicole Stöber, Senior Ops Manager bei Amazon Gera.