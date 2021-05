Schutzroste für Bäume in Zetkin-Straße

Gera. Baumstützen aus Stahl schief stehen

Nach mehr als fünf Monaten Wartezeit werden in diesen Tagen die Abdeckgitter auf den Pflanzgruben der 25 neu gepflanzten Felsenbirnen in der Clara-Zetkin-Straße Gera montiert. Im Vorjahr waren diese Schutzroste wegen Materialmängeln an den Hersteller zurückgesandt worden. So war der sanierte Straßenabschnitt bei der Freigabe am 18. Dezember 2020 nicht vollendet und rahmten seither je vier Bauzäune einen Baum. Ursprünglich sollten die Restarbeiten bis zum 28. Mai abgeschlossen sein. Doch inzwischen gibt es neue Schwierigkeiten. Am Donnerstag wurde festgestellt, dass die Baumstützen aus Stahl schief stehen.