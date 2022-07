Schweden wird in Rüdersdorf Mini-Europameister

Rüdersdorf. Nach zehn Stunden Fußball am Stück jubeln die Kicker aus Niederndorf und Kaltenborn.

Mullerson, Bobbyson, Prötison, Moson und Niklasson fielen sich nach dem Abpfiff in die Arme. Torhüter Wetzelson hatte alle drei Neunmeter des Kontrahenten pariert, wurde somit zum EM-Helden. Schweden heißt der neue Mini-Europameister 2022.

In Rüdersdorf im Rahmen der Festwoche „140 Jahre TSV 1880“ behaupteten sich die Skandinavier unter 24 Mannschaften im Finale gegen die Schweiz. In den blau-gelben Trikots steckten die Kicker aus Niederndorf und Kaltenborn.

Angeführt vom Niederpöllnitzer Landesklasse-Kicker Paul Menzel, war Schweden im Endspiel durch den erst 15-jährigen Niklas Linz in Überzahl im Nachsetzen in Führung gegangen. Erst kurz vor Abpfiff konnten dieder Glashoch Rangers ausgleichen, sodass ein Entscheidungsschießen her musste. In dem hatten die Schweizer nicht das richtige Zielwasser getrunken. Deshalb reichte ein verwandelter Neunmeter von Paul Menzel aus, um den Triumph perfekt zu machen. „Keiner wollte schießen. Nur die beiden Jüngsten, die Linz-Zwillinge, haben sich außer mir getraut. Jetzt wird gefeiert“, strahlte der nervenstarke Siegtorschütze und verschwand erneut im Freudentaumel der zahlreichen gelb-blauen Anhänger, die immer wieder „Die Nummer eins am Bach sind wir!“ erklingen ließen.

Bei der Siegerehrung gab es für den Mini-Europameister auch noch zehn Eintrittskarten zum Nations League-Spiel Deutschlands gegen Ungarn am 23. September in Leipzig.

Rang drei war an Belgien (St. Gangloff/Kraftsdorf) gegangen, das sich im kleinen Finale gegen Polen (Weida) durchsetzte.

„Das war ein anstrengender Tag. Endlich hat mal das Wetter gepasst, was bei den beiden vorherigen Auflagen nicht der Fall war. Zehn Stunden Fußball am Stück zehren. Aber jetzt können wir uns erst einmal ausruhen“, meinte der sichtlich erschöpfte Chef-Organisator Tino Linz.

Als bester Spieler wurde eine Frau geehrt. Selina Rolle -- für Frankreich aktiv -- hatte Eindruck hinterlassen. Der beste Torwart kam mit Lars Eulitz vom Team Österreich. Die Torjägerkrone teilten sich Dominik Seidel (Schweiz) und David Scholz (Italien).