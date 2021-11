Schweinsburg an der Spitze des Tourismusverbandes

Auerbach. Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes Vogtland in Plauen – Neuwahl des Vorstandes und Rückblick auf 30 Jahre Verbandstätigkeit

Anfang November trafen sich mehr als 60 Mitglieder des Tourismusverbandes Vogtland (TVV) zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung im Plauener Theater. Auf deren Programm auch die Vorstandswahl stand. Der inzwischen 327 Mitglieder zählende Verband nutzte die Versammlung zudem für eine kleine Feierstunde anlässlich des 30-jährigen Verbands-Bestehens.

In der Mitgliederversammlung wurde der Geschäftsbericht 2020 vorgelegt und ausgewertet. 2020 war stark vom Ausbruch der Corona Pandemie gezeichnet und hat dem Tourismus in der Region schwere Verluste gebracht. Umso mehr hat der Tourismusverband das Marketing für die Region sowohl 2020 wie 2021 intensiviert und jeweils schnell und flexibel auf aktuelle Erfordernisse angepasst.

Einige Statistiken lassen den Verband verhalten optimistisch in die Zukunft blicken, doch das dramatische Minus des Gesamtjahres 2020 sei nicht zu kompensieren. Die Zahlen bei den Ankünften und Übernachtungen im sächsischen Vogtland lagen im August 2021 mit 35.276 Ankünfte und 145.911 Übernachtungen gegenüber 2020 mit 10,1 beziehungsweise 16,5 Prozent zwar im Plus. Dem steht jedoch ein Minus von 42,3 beziehungsweise 45,6 Prozent bei Ankünften und 34,9 beziehungsweise 39,5 Prozent bei Übernachtungen im sächsischen oder thüringischen Vogtland des Gesamtjahres 2020 gegenüber dem Rekordjahr 2019 gegenüber. Es wird erwartet, dass das Niveau von 2019 frühestens in 2023 wieder erreicht werden kann, sofern die Rahmenbedingungen dies zulassen. Der Verband hofft, dass die Entwicklung zu nachhaltigem Reisen den Trend zum Urlaub im eigenen Land weiter wachsen lässt und man im Vogtland bald wieder an die touristischen Erfolge und Kennziffern der „Vor-Corona-Zeiten” anknüpfen kann. Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) ist nach drei Jahren Pause erneut zur Vorsitzenden des Tourismusverbandes Vogtland gewählt worden. Sie folgt im Amt dem Landrat des Vogtlandkreises, Rolf Keil (CDU). Aus dem Verbreitungsgebiet sind ebenfalls im Vorstand vertreten Weidas Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG) und Ronneburgs Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU) als Vorsitzende des Vereins Wismutregion – Thüringen Ost.