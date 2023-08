Schwer verletztes Kind auf Baumarktparkplatz in Gera

Gera. Ein vierjähriges Kind erlitt schwere Verletzungen auf einem Baumarktparkplatz in Gera. Es musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das ist bisher bekannt.

Ein dramatischer Vorfall erschütterte am Montag den Baumarktparkplatz am Elsterdamm in Gera: Kurz vor 13.00 Uhr erlitt ein vierjähriges Kind schwere Verletzungen, das in Begleitung eines zwölfjährigen Geschwisterkindes war. Zeugen hätten den Rettungsdienst alarmiert. Das verletzte Kind sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Wie die Verletzungen entstanden sind, ist laut den Angaben der Polizei bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei Gera hat nun die Untersuchungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Geschehens zu klären.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (Bezugsnummer 0218479/2023)

