Schwieriges Balancieren

Dem neuen Jahr fehlt noch der Schwung. Die erste Woche begann mit bangem Warten, mündete in Enttäuschung und gipfelte im Organisieren des auch bis Ende Januar anderen Lebensalltags. Vor allem für Eltern. Für sie bleibt es ein Balanceakt, Kinderbetreuung und berufliche Pflichten zu koordinieren. Leider hält sich wacker die Vorstellung, im Homeoffice von Mama oder Papa könnten die Kinder einen auf sie zugeschnitten Alltag haben. Eines geht nur: Arbeiten oder mit dem Nachwuchs spielen oder lernen. Wann kommt das in alle Köpfe?

Das Balancieren auf dem schmalen Grat der Infektionsgefahr lassen Geras Stadtverwaltung und die ehrenamtlichen Stadträte jetzt. Diese Einsicht hat sehr lange gedauert. Wohl bis zur letzten Minute. Verkündete das Rathaus am Donnerstag um 9.32 Uhr noch, dass der Stadtrat am 13. Januar die Entscheidung fällt, welche Smart-City-Pilotprojekte verwirklicht werden sollen, wurde um 9.35 Uhr die Sitzung des Ausschusses abgesagt, der diesen Beschluss vorbereiten soll. 11.50 Uhr schließlich meldete man auch das Aus für die Stadtratssitzung.

Schon seit Monaten ist es üblich, unvernünftig lange zusammenzusitzen. Die Ratssitzungen im November und Dezember dauerten jeweils zwei ausgedehnte Abende. Dabei hatte CDU-Stadtrat Andreas Kinder schon in der von der AfD-Fraktion beantragten Aktuellen Stunde zur Corona-Pandemie am 5. November an die Vorbildwirkung der gewählten Volksvertreter appelliert. Fast zwei Stunden währte damals die Debatte, die der CDU-Mann als „bodenlose Frechheit gegenüber den Wählern“ bezeichnete. Zu jenem Zeitpunkt hatte der Geraer Inzidenz-Wert gerade die 100er Marke überschritten – und sank seitdem nicht wieder darunter.

Was also wird aus diesem Jahr mit dem schwunglosen Auftakt? Eines, in dem wir den Wert von Vorfreude neu schätzen lernen. Sei es auf die Wiedereröffnung der Kindergärten, Schulen, Restaurants, von Tierpark, Kino, Theater, Klubs, Museen, Galerien und auf den eigenen Urlaub. Zunächst können wir uns ganz bescheiden darüber freuen, dass die Tage wieder länger werden, weil der Frühling naht. Die ersten Schneeglöckchen blühen schon.

