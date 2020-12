Die Schornsteine werden mit dem Schneidbrenner in etwa 20 Tonnen schwere Segmente zerteilt.

Sechs Essen sind in Gera weg

Sechs Essen sind in Gera weg Mit der Demontage der je drei 50 Meter hohen Schornsteine der beiden stillgelegten Heizkraftwerke Süd (Foto) und Nord der Geraer Energieversorgung, geht der Abriss der durch moderne Blockheizkraftwerke ersetzten Anlagen auf die Zielgerade. Die Schornsteine werden mit dem Schneidbrenner in etwa 20 Tonnen schwere Segmente zerteilt. Bis Ende Februar will die beauftragte Spezialfirma den Rückbau abschließen. Dabei werden je Kraftwerk über 2.000 Tonnen Schrott recycelt.