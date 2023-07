Sechs „frischgebackene“ Ostthüringer Konditorinnen

Gera. Mit kreativen, süßen Verführungen zum Gesellenbrief

Sechs junge Frauen konnten sich nach zwei Tagen intensiver Arbeit über ihre bestandene Gesellenprüfung im Ostthüringer Konditorenhandwerk freuen. Darüber informiert die Handwerkskammer in einer Pressemitteilung. Die frisch gebackenen Konditorengesellinnen sind Sophie Albrecht (Agrofarm Knau), Laura Sachse und Selina-Anita Woytal (beide Kaffeehaus Gräfe in Eisenberg), Emily Scheibel (Bäckerei & Café Steffen Wolf in Volkstedt), Emilie Schröder (Bäckerei und Konditorei Laudenbach in Gera) sowie Janine Uhl (Bäckerei und Konditorei Ronny Hunger in Bad Lobenstein).

Kreativität war in der Prüfung Trumpf. So stand als Anforderung beispielsweise die Herstellung einer Drei-Etagen-Festtagstorte aus drei Formtorten mit Buttercreme, die sowohl ein selbst gefertigtes Dekor aus Karamell, Kuvertüre oder modelliertes Marzipan als auch einen garnierten Schriftzug enthalten mussten. Weitere Prüfungsaufgabe war unter anderen eine Konfektmischung mit Bonboniere, die Schnittpralinen, Formpralinen sowie aufdressierte Pralinen enthielt.

Am 16. September, zum Ausbildungsevent der Handwerkskammer in Aga erhalten die Frauen offiziell ihre Gesellenbriefe.