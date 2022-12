Sechs Millionen Euro Fördermittel für Campus-Projekt in Gera-Lusan

Gera-Lusan. Die Bundesmittel sind für den Neubau einer multifunktionalen Sporthalle für den künftigen „Bildungscampus Lusan“ vorgesehen.

6 Millionen Euro Fördermittel hat der Haushaltsausschuss des Bundestages in dieser Woche für den Ersatzneubau einer Zweifeldersporthalle in Gera-Lusan bewilligt. Die neue Sporthalle soll ein zentraler Bestandteil des künftigen „Bildungscampus Lusan“ bilden, der in den kommenden Jahren rund um die Regelschule „Die Vierte“, die Wilhelm-Busch-Grundschule und das ehemalige Förderzentrum in der Elsterberger Straße entstehen soll.

Die neue Zweifeldsporthalle, die nun durch Bundesmittel gefördert wird, ist dabei als multifunktionale Sportfläche konzipiert, die nicht nur den Anforderungen des Schul- und Vereinssport gerecht wird, sondern auch für regionale und überregionale Wettkämpfe geeignet ist, erklärt die Stadtverwaltung. Dafür wird unter anderem eine Zuschauertribüne mit rund 200 Plätzen gebaut. Zudem soll die neue Sporthalle barrierefrei sein.

Für den Ersatzneubau werden laut Stadt Kosten in Höhe von etwa 12 Millionen Euro veranschlagt, wobei nun die Hälfe aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert wird.

Mit dem Bildungscampus soll in den nächsten Jahren ein soziales Zentrum für alle Generationen entstehen, bei dem die Regelschule „Die Vierte“ gemeinsam mit der Grundschule „Wilhelm Busch“, den zugehörigen Sporthallen, den weitläufigen Außenanlagen und dem leerstehenden Gebäude Elsterberger Straße 6 zu einem Gesamtareal zusammengeführt werden. Der neu entstandene Bildungscampus soll künftig 850 Schüler beherbergen, 250 mehr als bisher.

Mehr zum Projekt: Ein Campus für den ganzen Stadtteil