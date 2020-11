Sechs Wunschboxen in einem Geraer Stadtteil angebracht

Marcel Ebert und Karina Rost von der Maibaumgesellschaft Rubitz, Thieschitz, Milbitz befestigen die letzte Wunschbox an der Informationstafel bei der Kirche in Thieschitz.

Am Sonnabend befestigten Marcel Ebert und Karina Rost von der Maibaumgesellschaft Milbitz, Thieschitz und Rubitz die letzte von sechs Wunschboxen. Sie ist an der Informationstafel der Kirche in Thieschitz zu finden. „An zentralen Stellen in allen drei Orten haben wir die Kästen angebracht. Kinder haben sie liebevoll gestaltet. Zusätzlich wurden Flyer an die Haushalte verteilt, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. Wir möchten die Bewohner wieder zusammenbringen, gemeinsam etwas füreinander zu tun und Spaß zu haben“, erklärte Marcel Ebert das Anliegen.