Seelig sind...

Unter uns Pfarrern gibt es ein schönes Sprichwort. „Selig sind die Beene die stehn vorm Altar alleene“. Das habe ich jetzt gemacht, die letzten Wochen, eine gefühlte Ewigkeit. Alleene Gottesdienst feiern – na ja, feiern trifft es auch nicht wirklich – in meiner Pfarrscheune mit Talar und Stola, ein wenig Musik vom Band und einem Gebet für alle, vor allem für die, die in dieser Zeit für andere da sind. Ist aber irgendwie nicht so selig wenn man vorm Altar alleene steht.

Wir als Kirche sind so nicht gemacht und vom Herrn auch nicht gedacht. Deshalb bin ich sehr froh, dass es so viele wunderbare mediale Möglichkeiten gibt – am Sonntag findet der Online Familiengottesdienst auf einer Schafweide in Aga statt. Und doch freue ich mich mit vielen in meinen Gemeinden, in Gera und in ganz Thüringen über die angedachten Öffnungen und Lockerungen und dass wir wieder Gottesdienste feiern können. Gleichzeitig habe ich meine Bedenken. Nach so langer Zeit weiter diszipliniert auf Abstand sein und alle strengen Hygienevorschriften einhalten, wird nicht einfach sein. Auch wenn wir einige Zeit deshalb noch ein wenig alleene stehen werden, der Schutz der Menschen, die zu uns kommen, geht vor.

Hier stehen wir nicht allein und reihen uns unter die vielen Einrichtungen ein, die gerade jetzt Einschränkungen hinnehmen müssen, einfach um andere zu schützen – das passt wunderbar zum Sonntag des Guten Hirten. An diesem Sonntag denken wir daran, dass Gott unser guter Hirte ist und für uns sorgen wird. Wie auch immer es weitergehen wird. Ich habe mir schon mal vorsorglich eine Mund-Nasen-Maske in den liturgischen Farben im „Kreativen Kirchenladen“ bestellt. So stehe ich also an diesem „Sonntag des guten Hirten“ in meiner Kirche noch mal alleene und freue mich auf die nächsten Sonntage mit manchen von ihnen zusammen. Mein Gebet für unsere Stadt, unser Land und alle, die hier leben, das wird sich nicht ändern – und es ist schön zu wissen, dass ich hier auch jetzt schon nicht alleene bin.

Gottesdienst in Aga: www.bit.ly/sommerkirche