„Ernsee ist wirklich eine schöne Gegend. Wir als Ortsverein hatten schon lange die Idee, Wanderwege zu entwickeln und diese mit Markierungen und Infotafeln auszustatten“, blickt Torsten Kunath, Vorsitzender des Verschönerungsvereins Ernsee, zurück. Anfang 2018 erarbeite der Verein ein Konzept mit ersten Entwürfen.

Nun sind 23 Stationen in und rund um Ernsee entstanden, die mittels dreier Rundwege erwandert werden können. Dabei gibt es spannende Geschichten und allerlei Historisches über Ernsee und Umgebung zu erfahren. So lernen Wanderfreunde beispielsweise kennen, was es mit der Diebseiche auf sich hat, wie das Waldtheater Heldendank entstand oder wo sich das Geburtshaus von Thilo Sarrazin befindet. Der längste Weg mit etwa 5,5 Kilometern nennt sich Ernsee-Hammelburg-Stadtwald und leitet Wanderer über den Jagdhof und das Schloss Osterstein. Die zweite, etwas kürzere Route, führt zu historischen Stätten des Ortes wie zur Kalten Eiche oder zum Gasthaus Pferdestall. Der kürzeste Rundweg punktet mit idyllischen Natur-Fleckchen, „die viele noch gar nicht kennen, beispielsweise die 96 Treppen, die in die Kerbe hinuntergehen“, beschreibt der Vereinschef.

Am Ernseer Teich hat der Verein eine große Tafel mit Wanderkarte und allen Infopunkten aufgestellt. Viele des mittlerweile knapp 60 Mitglieder starken Vereins wirkten am Projekt mit. Allen voran der Hobby-Ortschronist Thomas Fietsch. Er recherchierte akribisch die Historie für die einzelnen Stationen. Beatrice Hering übernahm das Redaktionelle und gestaltete Karten sowie Infotafeln mit.

Darüber hinaus konnte der Verschönerungsverein zahlreiche Partner gewinnen. So stand ihnen der Wanderwegewart vom Landkreis Greiz mit Tipps zur Seite, halfen Geschützte Werkstätten aus der Region sowie das Unternehmen Kaeser Kompressoren beim Anfertigen und Anbringen der Schilder. „Etliche Bereiche unserer Wanderwege gehören dem Thüringen Forst und mit dessen Leiter Daniel Heinrich legten wir Wege durch den Naturwald fest“, verweist Torsten Kunath zudem auf die gute Zusammenarbeit mit dem Thüringen Forst.

Das Wanderwege-Projekt erhöht nicht nur die Attraktivität Ernsees, sondern hat die Gemeinschaft im Ort weiter gefördert. „Wir erhielten durchweg positive Resonanz. Beispielsweise interessieren sich auch viele Neu-Ernseer dafür und wollen wissen, welche Historie ihre neue Heimat hat“, erzählt Thomas Kuffel. Abschließend plant der Verein, auf den Wegen noch einige Bänke mehr für die Rast zwischendurch aufzustellen.