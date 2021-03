Seit 85 Jahren dreht sich alles um die Pneus

Seit nunmehr 85 Jahren besteht das Reifenhaus Mehnert in Gera, informiert die Handwerkskammer mit. Grund genug, dass Inhaber Stephan Mehnert die Jubiläumsurkunde der Handwerkskammer für Ostthüringen durch den Obermeister der Kfz-Innung Ostthüringen, Andreas Jokisch, sowie Innungs-Geschäftsführer Stefan Haase überreicht wurde.

Begonnen hat die Unternehmensgeschichte im Jahr 1936, als die Brüder Erich und Rudi Mehnert in der De-Smit-Straße in Gera einen Vulkaniseurbetrieb gründeten. 14 Jahre später gingen die Brüder ihre eigenen unternehmerischen Wege. Der Großvater des jetzigen Firmeninhabers, Rudi Mehnert, machte sich mit seinem Betrieb im Aueweg in Gera-Untermhaus selbstständig. 1971 übernahm Bernd Mehnert den Familienbetrieb. Stets war die Ausrichtung auf die Vulkaniseurarbeit – also den Wechsel und die Reparatur von Reifen aller Art.

Nach der Wende zog man 1995 ins Gewerbegebiet in der Naulitzer Straße in Gera um. Die größere Werkstattfläche ermöglichte es, dass fortan auch alle Arbeiten rund um den Autoservice angeboten werden konnten. Stephan Mehnert, der seit 2008 bis heute in dritter Generation die Firmengeschicke führt, erlernte den Beruf von 1987 bis 1989 in Berlin, stieg dann in den väterlichen Betrieb ein und legte 1994 erfolgreich die Meisterprüfung im Vulkaniseur- und Reifenmechanikerhandwerk ab. Er ist stolz darauf, dass seit 85 Jahren die Familientradition hochgehalten werden kann. Egal ob Reifen für Pkw, Lkw oder Baumaschinen – wenn es um die kompetente Arbeit rund um die Pneus geht, ist Stephan Mehnert der Ansprechpartner. Selbst für Gabelstapler steht mit einer Staplerpresse für Vollgummibereifung die entsprechende Technik zur Verfügung. Aber auch der komplette Autoservice ist seit 26 Jahren ein wichtiges Standbein. Für die Zukunft wünscht sich der Firmenchef, dass er Fachkräfte für seinen Betrieb findet und dass sich mehr junge Menschen für den Beruf des Mechanikers für Reifen- und Vulkanisationstechnik entscheiden. Interessierte Schulabgänger können sich gern bei ihm melden.